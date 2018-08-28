Песков прокомментировал обсуждение «американской» куртки Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что он не в курсе обсуждения куртки главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в сети обратили внимание, что куртка Путина, в которой он провел выходные в Туве, напоминает куртку американского бренда Abercrombie & Fitch, на которую нашит логотип «Армии России».

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«Ничего неизвестно. Ничего не могу вам сказать», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать обсуждение.

25-26 августа Владимир Путин провел в Туве, где посвятил свое время туризму. Его сопровождали также глава Минобороны Сергей Шойгу и глава ФСБ Александр Бортников.