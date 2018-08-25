Глава МИД Австрии рассказала подробности о приглашении Путина на свою свадьбу
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что не ожидала, что российский президент Владимир Путин примет ее приглашение на свадьбу, передает РИА «Новости».
Министр рассказала, что «пригласила коллег в правительстве и федерального президента (Австрии), потому что так полагается», а вечером 5 июня, в ходе визита Путина в Вену, она спонтанно пригласила и российского лидера, заявив о желании представить Путину своего жениха. О согласии Путина посетить торжество она узнала 19 июля.
Она также опровергла критику в отношении ее легкого поклона Путину во время танца. По словам Кнайсль, «если вы видели открытие бала, вы всегда видели, что в конце делается книксен».
«Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном», — пояснила Кнайсль.
Она также рассказала, что ее не связывает с Путиным близкая дружба, добавив, что она вела «интересные беседы» с российским лидером, в частности, о ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее Путин рассказал, что объединяет его с мужем главы МИД Австрии.