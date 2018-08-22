Путин рассказал, что объединяет его с мужем главы МИД Австрии
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что объединяет его с мужем главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
Глава государства отметил, что его поездка в Австрию носила частный характер и поблагодарил «австрийских друзей» за приглашение на свадьбу.
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«Хочу еще раз поздравить их с событием», — сказал Путин.
По словам Путина, предприниматель Вольфганг Мейлингер — человек «не чужой».
«Вновь испеченный супруг, он мне человек не чужой, бывший спортсмен, дзюдоист. Это всегда объединяет», — пояснил Путин.
В субботу, 18 августа, 53-летняя министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вышла замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера.