Путин рассказал, что объединяет его с мужем главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой Финляндии Саули Ниинистё рассказал, что объединяет его с мужем главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Глава государства отметил, что его поездка в Австрию носила частный характер и поблагодарил «австрийских друзей» за приглашение на свадьбу.

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«Хочу еще раз поздравить их с событием», — сказал Путин.

По словам Путина, предприниматель Вольфганг Мейлингер — человек «не чужой».

«Вновь испеченный супруг, он мне человек не чужой, бывший спортсмен, дзюдоист. Это всегда объединяет», — пояснил Путин.

В субботу, 18 августа, 53-летняя министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вышла замуж за 54-летнего предпринимателя Вольфганга Мейлингера.