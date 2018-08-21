Вайнона Райдер заявила, что состоит в браке с Киану Ривзом уже 25 лет

Американская актриса Вайнона Райдер заявила, что состоит в браке со своим канадским коллегой Киану Ривзом уже 25 лет. Об этом пишет Vulture.

По словам Райдер, во время съемок фильма «Дракула», где герои актеров вступали в брак, местный священник провел настоящую церемонию.

Реклама

«Богом клянусь, я думаю, что мы женаты по-настоящему», --сказала Райдер.

Отмечается, что сидящий рядом с ней Ривз не смог вспомнить, о чем идет речь, но Райдер напомнила ему. При этом подчеркивается, что нет данных о том, является ли проведенный в Румынии свадебный обряд легитимным в США.

Ранее сообщалось, что актеры Киану Ривз и Вайнона Райдер стали героями романтической комедии «Пункт назначения: Свадьба».