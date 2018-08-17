Kurier: на свадьбу главы МИД Австрии вместе с Путиным приедут казаки

Вместе с президентом России Владимиром Путиным, который планирует посетить свадьбу главы министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсель, на торжество приедет мужской хор донских казаков. Об этом сообщает издание Kurier.

Как сообщает издание, на свадьбу приедет ансамбль из десяти донских казаков. Издание отмечает, что выступление казачьего хора будет свадебным подарком Путина главе МИД Австрии. Как отмечается, казаки споют для около ста гостей свадебного торжества. В их числе канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

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В материале отмечается, что австрийские эксперты опасаются, что российский лидер Владимир Путин будет использовать этот приезд в Австрию в качестве демонстрации сигнала о том, что австрийское государство является своего рода «троянским конем» Москвы в Европе.

Свадьба состоится на территории Штирии 18 августа.

Ранее сообщалось, что СМИ выяснили точное место свадьбы главы МИД Австрии.