СМИ рассказали о планах Меган Маркл на день рождения

Герцогиня Сассекская Меган Маркл отпразднует свой 37-й день рождения в субботу, что станет ее первым днем рождения в качестве полноправного члена британской королевской семьи, отмечает телеканал ABC.

В день своего рождения Меган Маркл вместе с принцем Гарри будет присутствовать на свадьбе другой пары, сообщает телеканал. Супружеская пара приглашена на свадьбу друга детства принца Гарри — Чарли ван Страубензи. На свадьбе друга принц Гарри будет присутствовать в качестве шафера.

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Телеканал отмечает, что на свадьбе должны присутствовать также принц Уильям и принцесса Кейт.

В свой день рождения в прошлом году, Меган была вместе с Гарри в романтическом путешествии по Африке.

Меган и Гарри поженились в часовне Святого Георгия 19 мая. На праздничной церемонии присутствовали около 600 гостей, включая Джорджа Клуни, Серену Уильямс и Опру Уинфри.

Ранее стало известно, где будут отдыхать принц Гарри и Меган Маркл.