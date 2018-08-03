Сын Трампа рассказал об угрозах и «возникающем» в доме белом порошке

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, заявил в интервью телеканалу Fox News, что ему и его семье поступали угрозы. Слова Трампа приводит газета The Hill.

По словам Трампа-младшего, ему и всем членам его семьи поступали угрозы. Он не стал уточнять, кто именно угрожал Трампам, а также не раскрыл подробности об этих угрозах. При этом он отметил, что в их доме «возникал» белый порошок.

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«У всех нас дома возникал белый порошок», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что невестку Трампа госпитализировали из-за конверта с белым порошком. Впоследствии полиция сообщила, что не обнаружила в порошке ничего подозрительного.