В Швеции из собора украли королевские регалии
В Швеции неизвестные украли из собора в Стренгнессе королевские регалии XVII века, сообщает Expressen.
По данным издания, два человека украли корону и державу короля Карла IX и венец его жены Кристины. Они погрузили украденное на лодку, после чего скрылись.
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Отмечается, что в настоящее время полиция ищет похитителей, в том числе с вертолета.
«Это часть национального культурного достояния, это кража у всего шведского общества», — заявил настоятель собора Кристофер Лундгрен.
Ранее стало известно, что камни британской монаршей короны во время Второй мировой войны прятали в банке из-под печенья.