СМИ сообщили о помолвке Ника Джонаса и Приянки Чопры

Актер и певец Ник Джонас обручился со звездой Болливуда Приянкой Чопрой, сообщает журнал People со ссылкой на источник.

По данным издания, 25-летний артист сделал предложение во время празднования 36-летия актрисы. Пара встречается около двух месяцев. Источник журнала отметил, что певец «очень, очень счастлив».

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«Его друзья и семья никогда не видели его таким, и они очень рады за него», — подчеркнул источник.

Ранее певец Джастин Бибер подтвердил факт помолвки с телеведущей и моделью Хейли Болдуин. Также ранее стало известно о помолвке певицы Арианы Гранде.