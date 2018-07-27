Мишель Уильямс тайно вышла замуж в горах Адирондак
Американская актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж за автора песен, музыканта и продюсера Фила Элверума. Об этом сообщает Vanity Fair.
Отмечается, что свадебная церемония, на которой присутствовали только близкие друзья и дочери Уильямс и Элверума от прошлых отношений, прошла в горах Адирондак.
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Уильямс в начале 2000-х встречалась с актером Хитом Леджером, от которого родила дочь Матильду. Элверум был женат на канадском иллюстраторе Женевьеве Кастрее, которая умерла от рака вскоре после рождения их дочери.
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