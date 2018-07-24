Советник и дочь президента США Иванка Трамп закрывает свой бренд обуви и одежды. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Иванка решила закрыть свой бред для того, чтобы избежать конфликта интересов между ее бизнесом и работой в качестве советника американского лидера Дональда Трампа.

Реклама

Как отмечается, это было сложное решение для Иванки.

При этом она также поблагодарила всех своих сотрудников за участие в работе ее компании.

Ранее СМИ рассказали о работе бренда Иванки Трамп в условиях торговой войны США и Китая.

Как отмечалось, китайские производители продолжают делать продукцию для одноименного бренда Иванки Трамп.