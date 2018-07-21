Мюллер вызвал бывшую проститутку на допрос по «российскому делу»

Специальный прокурор Робер Мюллер, который занимается расследованием дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, допросил бывшую проститутку Кристин Дэвис. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что Дэвис, также известная как «Мадам Манхэттена», ранее получила тюремный срок за организацию элитного публичного дома. Также, по данным телеканала, она связана с политическим консультантом Роджером Стоуном, который долгое время работал с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

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В интервью NBC Дэвис заявила, что она не обладает «никакой информацией» по «российскому делу», однако согласилась прийти на допрос.

Ранее сообщалось, что в США предъявили обвинения по «российскому делу» 12 разведчикам.