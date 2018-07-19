Принцесса Евгения позвала жителей Великобритании на собственную свадьбу

Следуя примеру принца Гарри и Меган Маркл, принцесса Евгения собирается пригласить британцев на свою свадьбу в Виндзорском замке, которая состоится осенью 2018 года, сообщает Express.

27-летняя принцесса Евгения и ее возлюбленный Джек Бруксбанк обвенчаются 12 октября в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где в мае состоялась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл.

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На свою свадьбу герцог и герцогиня Сассекские пригласили 2640 британцев, в том числе представителей общественных и благотворительных организаций, идеи которых разделяют молодожены.

Хотя приглашенные британцы не могли войти непосредственно в часовню, они расположились неподалеку в парке Виндзорского замка, где им предлагали напитки и закуски, и наблюдали за прибытием гостей, в том числе, членов королевской семьи.

Принцесса Евгения и ее избранник так же собираются разделить важный день с британским народом, пригласив на церемонию 1200 человек.

Ранее сообщалось, что в британской королевской семье впервые будет заключен однополый брак.