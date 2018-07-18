Mirror: Меланья Трамп «изменилась в лице» после рукопожатия с Путиным
Пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на то, как изменилось выражение лица первой леди США Меланьи Трамп после рукопожатия с президентом России Владимиром Путин в Хельсинки. Об этом пишет The Mirror.
По данным издания, после рукопожатия с Путиным Меланья «резко изменилась в лице».
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По мнению пользователей твиттера, первая леди США «испугалась» российского президента.
Как отмечается, это не первый раз когда пользователи сети замечают странные изменения в выражение лица Меланьи Трамп.
В начале прошлого года во время инаугурации президента США Дональда Трампа пользователи соцсетей также обратили внимание на изменение выражения лица Меланьи. Тогда улыбка первой леди США сменилась на «мрачное отчаяние».