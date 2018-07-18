В Челябинской области убили финалистку всероссийского конкурса красоты

В городе Магнитогорск найдена мертвой Ксения Туленкова-Мецгер, которая принимала участие в финале национального конкурса красоты Missis World Russia. Об этом сообщает портал Chelyabinsk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник в областном управлении Следственного комитета сообщил, что 17 июля в Кизильском районе Челябинской области правоохранительные органы обнаружили тело 29-летней девушки со следами насильственной смерти. Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

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По данным издания, подозреваемый в убийстве задержан. Им оказался 24-летний житель Магнитогорска, который владел местным автосервисом. Он убил женщину, когда она пришла выставить на продажу свой автомобиль. О его мотивах в данный момент информации нет.

Отмечается, что Туленкова-Мецгер около года назад вместе с семьей переехала жить в США. На родину она вернулась, чтобы продать свою машину.