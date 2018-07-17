В Майами модель покормила дочь грудью прямо на подиуме

На модном показе купальников в Майами модель Мара Мартин вышла на подиум со своей пятимесячной дочерью во время кормления, сообщает «Би-би-си».

Мартин дефилировала по подиуму в золотом бикини, в то же время кормя грудью свою дочку Арию. На девочке были надеты шумоподавляющие наушники, чтобы защитить ее от громкой музыки и звуков толпы.

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«Не могу поверить, что сегодня я проснулась и увидела все эти заголовки обо мне и дочери по поводу того, что я делаю каждый день», — написала модель на своей странице в инстаграме.

Многие пользователи социальных сетей поддержали Мартин, назвав ее поступок вдохновляющим. Однако нашлись и те, кто посчитал случившиеся не более, чем продуманным пиар-ходом, и обвинил модель в жажде общественного внимания.

Ранее сообщалось, что Папа Римский разрешил матерям при необходимости кормить младенцев грудью в Сикстинской капелле.