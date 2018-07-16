Times: принцы Чарльз и Ульям отказались встретиться с Трампом
Британские принцы Чарльз и Уильям отказались встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его приема у королевы Елизаветы II, сообщает The Times со ссылкой на источник.
По данным издания, Елизавета II обычно не проводит подобные приемы в одиночку и ее сопровождает кто-то из королевской семьи.
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Источник сообщил, что Чарльз и Уильям «просто отказались присутствовать» на встрече с Трампом.
Отмечается, что во время приема Чарльз присутствовал на мероприятии с полицией графства Глостершир, а Уильям принимал участие в благотворительной акции, где играл в поло.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп опоздал на встречу с королевой Великобритании.