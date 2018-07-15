Самая сексуальная женщина планеты объявила о беременности

Американская актриса и модель Кейт Аптон вперые станет матерью. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечается, Аптон вышла замуж за отца своего будущего ребенка бейсболиста Джастина Верландера осенью 2017 года. В 2018 году модель возглавила список самых сексуальных женщин планеты по версии журнала «Maxim».

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О прибавлении в семействе Аптон сообщила на своей официальной странице в инстаграме, где она разместила фотографию из Майами с хэштегом #PregnantinMiami.

Ранее сообщалось, что премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн родила девочку.