Стала известна стоимость закусок для Трампа в Хельсинки

К визиту президента США Дональда Трампа отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa в Хельсинки подготовил закуски стоимостью €13-14 и основные блюда за €25-30, передает РИА «Новости».

Сообщается, что ресторан Meritorrpa, расположенный в отеле, предлагает карпаччо из оленины за €14,9, сигу слабого посола за €14,2, а также креветок под лимонным майонезом за €13,8.

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В качестве основного блюда гостям отеля предлагается тушеный в сливках жареный судак за €29,5, «тушившаяся всю ночь» голень ягненка с пюре из лапландского картофеля за €27,5, а также говядина, паста и лосось.

На десерт предлагается пирожное финансье с кардамоном стоимостью €12,9 и ассорти финских сыров €12.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел сыграть в гольф перед встречей с Путиным.