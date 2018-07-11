Карта к книге про Винни-Пуха ушла с молотка за рекордные $570 тысяч

Оригинальная карта волшебного мира, описанного в книге английского писателя Алана Милна про Винни-Пуха, была продана на аукционе за рекордную сумму в £430 тыс. ($570 тыс.), говорится в твиттере Sotheby's.

Аукционный дом отмечает, что сумма, которую неизвестный коллекционер отдал за рисунок, стала рекордной для всех книжных иллюстраций, когда-либо проданных на аукционе.

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Как говорится в сообщении Sotheby's, хотя автором рисунка официально считают иллюстратора Эрнеста Шепарда, предполагается, что ему в работе помогал сын Милна Кристофер Робин. В пользу этой теории говорит надпись, сделанная детской рукой на рисунке: «Нарисовано мною, а мистер Шепард помогал».

Отмечается, что карта волшебного мира, где обитают Винни-Пух и его друзья, появилась на страницах первых изданий книги Алана Милна, а также была представлена в первом мультфильме про Винни-Пуха.

Ранее сообщалось, что принц Гарри подарил племяннику Луи на крестины книгу о Винни-Пухе за $10 тыс.