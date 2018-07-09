Стало известно, будет ли Меланья сопровождать Трампа на саммите с Путиным

Официальный представитель первой леди США Меланьи Трамп сообщил, что супруга президента США будет сопровождать своего мужа во время его визита в Финляндию, где должен пройти саммит с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Будет», — ответила пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм на соответствующий вопрос.

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Она отказалась раскрывать подробности программы поездки первой леди в Финляндию.

Ранее СМИ писали, что Трампа в поездке будут сопровождать директор по коммуникациям Белого дома Билл Шайн, советник по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Сара Сандерс, другие чиновники Белого дома, а также его супруга, Меланья.