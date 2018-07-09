СМИ узнали о помолвке Джастина Бибера

Певец Джастин Бибер обручился с супермоделью и ведущей Хейли Болдуин, сообщает TMZ.

По словам источников издания, предложение было сделано на вечеринке на Багамах. После танца охрана Бибера попросила всех присутствующих убрать телефоны. Певец сделал Болдуин предложение, на которое она ответила согласием.

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Отец Джастина Бибера Джереми опубликовал в инстаграме фото сына с подписью: «Гордость — это преуменьшение! Ждем следующей главы».

По данным портала, Бибер и Болдуин встречались в 2016 году и возобновили отношения около месяца назад.

Ранее сообщалось, что жених певицы Арианы Гранде объявил о помолвке.