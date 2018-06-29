Меланья Трамп посетила центр содержания детей-мигрантов на границе США

Первая леди США Меланья Трамп посетила центр содержания детей нелегальных мигрантов, которые были разлучены со своими родителями на границе Соединенных Штатов, в городе Тусон. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Меланья посетила несколько комнат в центре, в которых содержатся дети-мигранты.

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Как отмечается, в ходе визита первая леди США пообщалась с детьми нелегальных мигрантов на испанском языке.

При этом данный визит стал для жены президента США Дональда Трампа вторым за неделю посещением подобного центра.

Ранее сообщалось, что Меланья Трамп прибыла в город Тусон в штате Аризона.