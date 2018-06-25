Принц Уильям прилетел в Израиль для первого королевского визита на Святую землю

Принц Уильям прибыл на самолете в Израиль, его визит станет первым посещением Святой земли членом королевской семьи, передает Reuters.

Самолет принца Уильяма приземлился в Аэропорту имени Бен-Гуриона а Тель-Авиве, откуда он поедет в Иерусалим. В рамках официального четырехдневного визита он посетит территории, которые находятся под контролем Палестины.

Ранее сообщалось, что принц Уильям совершит первый королевский визит в Палестину. Отмечалось, что визит члена королевской семьи был согласован с израильскими, иорданскими и палестинскими властями. Отмечалось, что его целью станет налаживание дипломатических и культурных связей с регионом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что этот визит будет «встречен с большой любовью».