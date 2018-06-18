Во Франции треуголка Наполеона ушла с молотка за €350 тысяч

Треуголка, которую Наполеон потерял во время битвы при Ватерлоо в 1815 году, ушла с молотка на аукционе во Франции за €350 тыс., сообщает газета Figaro.

По данным аукционного дома De Baecque, после поражения и последующего отступления французских войск, головной убор императора нашел капитан голландских драгунов Арну Ван Зейлен Ван Нейевелт, который стал ее новым владельцем. Более двух веков треуголка сменила семерых хозяев, если не считать самого Наполеона.

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Отмечается, что за время правления Наполеон использовал около 120 треуголок, однако подлинность только 19 головных уборов не вызывает у специалистов вопросов. Среди них и та, что была продана на аукционе.

Изначальный эстимейт лота составлял €30-40 тыс. Ценовой рекорд для головных уборов Наполеона составляет €1,4 млн — такие деньги в 2014 году заплатил за треуголку южнокорейский основатель компании Harim Group.

Ранее сообщалось, что в Австрии найдена братская могила солдат, убитых войсками Наполеона.