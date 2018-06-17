Ким Кардашьян не исключила своего выдвижения на пост президента США

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян-Уэст заявила, что когда-нибудь может баллотироваться на пост президента США. Об этом сообщает CNN.

Однако, по ее словам, в ближайшее время делать этого она не планирует.

Она также добавила, что освобождение Элис Мари Джонсон, для которой она добилась помилования от президента США Дональда Трампа, изменило ее жизнь.

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Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян-Уэст встретилась в Мемфисе с Элис Мари Джонсон.

Как отмечалось, Кардашьян прибыла в Мемфис на частном самолете, после чего направилась в дом сестры Элис Джонсон в Саутавене.