Жених Арианы Гранде объявил о помолвке

Американский актер и комик Пит Дэвидсон объявил о помолвке с певицей Арианой Гранде, сообщает Fox News.

В своем инстаграме актер, известный по участию в шоу «Saturday Night Live» опубликовал фото, на котором они с Гранде держатся за руки, при этом на руке девушки заметно кольцо.

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Отмечается, что артисты объявили о помолвке менее чем через месяц после того, как стало известно об их отношениях. При этом, по словам источника телеканала, они быстро нашли общий язык.

«Думаю, что у них сразу появилась какая-то сверхъестественная связь, и они стали невероятно близки за очень короткий период времени», — заявил источник, близкий к Гранде.

Ранее сообщалось, что Ариана Гранде вошла в список главных благотворителей среди звезд за 2017 год.