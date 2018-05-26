Шнуров написал стихотворение о разводе‍

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на следующий день после заявления о разводе с женой Матильдой опубликовал на своей странице в инстаграме стихотворение.

«Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?» — пишет Шнуров.

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В стихотворении говорится, что «придется отвечать за песни, за пляски и раздрай души», и что «жизнь выкатывает счет».

В комментариях подписчики поддерживают музыканта.

Накануне лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров сообщил в своем инстаграме, что разводится со своей женой Матильдой. Шнуров отметил, что это решение супруги приняли с сожалением и попросил поклонников и прессу уважать их личное пространство.

Сама Матильда также прокомментировала сообщения о разводе.