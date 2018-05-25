Матильда Шнурова прокомментировала развод
Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда в своем инстаграме поблагодарила за поддержку на фоне новостей о разводе.
«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил», — написала Шнурова.
Об этом она написала после просмотра фильма «Дело Собчака», которое Шнурова назвала «важным кино о времени и роли личности в истории нашей страны».
Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что разводится со своей женой, Матильдой Шнуровой.
Фильм «Дело Собчака» это очень важное кино о времени и о роли личности в истории нашей страны, которую уже мы с вами продолжаем. Я под огромным впечатлением. Спасибо, @xenia_sobchak! Нам важно это знать. P.S.: мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил.