Матильда Шнурова прокомментировала развод

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Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда в своем инстаграме поблагодарила за поддержку на фоне новостей о разводе.

«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил», — написала Шнурова.

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Об этом она написала после просмотра фильма «Дело Собчака», которое Шнурова назвала «важным кино о времени и роли личности в истории нашей страны».

Ранее сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил, что разводится со своей женой, Матильдой Шнуровой.