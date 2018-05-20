Трюдо пригласил принца Гарри и Меган Маркл в гости

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Канадский премьер Джастин Трюдо поздравил принца Гарри и Меган Маркл с вступлением в брак и пригласил их в Канаду. Об этом говорится в его официальном заявлении.

Трюдо поздравил молодоженов от своего лица и от лица канадского правительства, а также заявил о пожертвовании в честь их бракосочетания $50 тыс. на нужды благотворительной организации, которая делает спорт доступным для детей из неблагоприятных семей.

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«Софи (супруга Трюдо. — Гезета. Ru) и я поздравляем молодоженов от имени правительства Канады и желаем их высочествам, герцогу и герцогине Сассекским, счастья и всего самого лучшего… Мы будем рады видеть их в Канаде», — заявил Трюдо.

Ранее сообщалось, что принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо, принадлежавшее его матери принцессе Диане.