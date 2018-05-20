СМИ: Принц Гарри подарил Меган Маркл кольцо своей матери

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Британский принц Гарри подарил своей невесте Меган Маркл кольцо, принадлежавшее его матери принцессе Диане, сообщает Daily Mail.

После торжественного обеда, устроенного в честь свадьбы королевой Елизаветой II, Гарри и Меган Маркл поехали на прием, который организовал принц Чарльз. Журналисты отметили, что на невесте принца было кольцо с аквамарином, похожее на то, которое несколько раз при появлении на публике надевала жена Чарльза принцесса Диана.

Ранее сообщалось, что в Британии опубликовали меню со свадебного банкета в честь принца Гарри и Меган Маркл.