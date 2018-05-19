Трамп написал имя жены с ошибкой

Американский президент Дональд Трамп сделал ошибку в имени своей жены Меланьи, когда поздравлял ее с возвращением в Белый дом после операции. Об этом пишет The Mirror.

Отмечается, что Меланья Трамп вернулась в Белый дом после операции на почках. Президент в связи с этим разместил пост в твиттере, где назвал ее «Мелани».

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«Замечательно, что наша первая леди вернулась домой в Белый дом. Мелани чувствует себя хорошо», — написал Трамп.

Он также поблагодарил американцев за молитвы и пожелания. Через пять минут твит с ошибкой был удален, а на странице американского президента появился исправленный вариант.

Ранее Меланья вернулась в Белый дом после операции. Она отдыхает и чувствует себя хорошо.