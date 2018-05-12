Порошенко угостили бычьим хвостом в Германии

Президент Украины Петр Порошенко посетил Дюссельдорф, где попробовал рагу из бычьего хвоста. Об этом сообщает местное издание RP-Online.

Отмечается, что после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Аахене Порошенко направился в Дюссельдорф, где провел несколько часов в ресторане. Пресс-секретарь полиции города отметила, что визит не был запланирован, но его согласовали с властями.

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По данным портала, Порошенко попробовал в ресторане свиную рульку и рагу из бычьего хвоста.

Ранее сообщалось, что Порошенко вместе с женой посетил бал в Вене.