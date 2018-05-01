Умер создатель логотипа Playboy

Скончался создать логотипа Playboy графический дизайнер Арт Пол. Об этом сообщает The Washington Post.

Пол скончался в госпитале в Чикаго 28 апреля, ему было 93 года. По словам его супруги, причиной стало воспаление легких.

Арт Пол стал первым сотрудником знаменитого журнала, созданного Хью Хефнером. Он отвечал за графическое оформление издания.

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Пол стал автором обложки первого номера Playboy с актрисой Мэрилин Монро. Дизайнер проработал в журнале 29 лет и покинул его в 1982 году.

Основатель журнала Хью Хефнер умер в сентябре 2017 года.