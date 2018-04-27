Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя для сына

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Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, который стал пятым в очереди на британский престол, выбрали имя. Об этом сообщается в твиттере Кенсингтонского дворца.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады объявить, что они назвали своего сына Луи Артур Чарльз», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, официально его будут называть Его Королевское Высочество Принц Луи Кембриджский.

Ранее сообщалось, что супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика.