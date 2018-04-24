Пиппа Миддлтон первой посетила новорожденного племянника

Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа оказалась одним из первых ближайших родственников родителей новорожденного, кто увидел сына герцога и герцогини Кембриджских, сообщает Hello!.

Во вторник, 24 апреля, ее заметили отъезжающей от апартаментов А1 в Кенсингтонском дворце — именно там проживают вместе с детьми Кейт Миддлтон и принц Уильям.

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Ожидается, что новорожденного принца посетят в ближайшее время родители Кейт и Пиппы, Кароль и Майкл Миддлтоны, проживающие в Баклбери, графство Беркшир, а также брат Кейт Джеймс Миддлтон. Кароль уже была замечена в Лондоне накануне, 23 апреля, — она делала покупки.

Отец Уильяма принц Чарльз и его супруга, герцогиня Корнуолльская, тоже скоро нанесут визит — благо от их резиденции, Кларенс-хауза, до Кенсингтонского дворца можно дойти пешком. Принц Гарри и Меган Маркл, проживающие, как и герцоги Кембриджские, в Кенсингтоне, также еще не навещали новорожденного.

Ранее сообщалось, что Пиппа Миддлтон впервые станет матерью.