Сестра Кейт Миддлтон впервые станет матерью

Сестра герцогини Кембриджской 34-летняя Пиппа Миддлтон и ее муж управляющий хеджевого фонда Джеймс Мэттьюс ожидают своего первого ребенка. Об этом сообщает портал Popsugar.

Как отмечается, пара узаконила отношения в мае 2017 года. Один из друзей сестер рассказал, что Пиппа и Кейт мечтали о том, чтобы забеременеть в одно и то же время. Герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям в настоящее время готовятся стать родителями в третий раз.

Ранее сообщалось, что третий ребенок Уильяма и Кейт станет пятым в очереди на британский престол следом за своей сестрой принцессой Шарлоттой.