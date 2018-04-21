Стало известно, как Елизавета II отметит день рождения

Королева Великобритании Елизавета II в свой 92-й день рождения посетит концерт популярных исполнителей, сообщает The Telegraph.

«Мы убедимся в том, что Ее Величество проведет фантастический 92-й день рождения и насладится праздником музыки в ее честь», — отметила телеведущая Зои Болл, которая будет проводить концерт.

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В концерте примут участие Стинг, Шегги, Кайли Миноуг, сэр Том Джонс, Крэйг Дэвид и другие музыканты.

Ранее сообщалось, что сына и наследника Елизаветы, принца Уэльского Чарльза выбрали будущим главой Содружества наций. Также ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Елизавете баночку меда.