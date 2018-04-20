Дэниэл Крэйг и Рэйчел Вайс станут родителями

Чета британских актеров Дэниэл Крэйг и Рэйчел Вайс ожидают рождения первого общего ребенка. Об этом сообщает Sky News.

«Дэниэл и я очень счастливы. Скоро у нас родится маленький человечек. Мы не можем дождаться встречи с ним или с ней», — рассказала Вайс.

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Как отмечается, у Вайс уже есть 11-летний сын, отцом которого является американский режиссер Даррен Аронофски. У Крейга тоже есть ребенок, 25 летняя дочь от брака с актрисой Фионой Лаудон.

Ранее сообщалось, что беременная Ева Лонгория получила именную звезду на голливудской Аллее славы. 43-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» не смогла сдержать слез во время церемонии.