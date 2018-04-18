Трамп и Обама прокомментировали смерть Барбары Буш

Президент США Дональд Трамп и экс-глава Соединенных Штатов Барак Обама опубликовали официальные заявления о смерти бывшей первой леди США Барбары Буш.

«Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп присоединяются к общенациональному чествованию жизни Барбары Буш. Как жена, мать, бабушка, супруга военного, бывшая первая леди, миссис Буш была защитницей американской семьи... Ее будут долго помнить за преданность стране и семье, которым она отлично служила», — говорится в официальном заявлении Трампов.

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Барак Обама и его жена Мишель также отметили ее огромную роль в семье.

«Мы благодарны ей за то, как она прожила свою жизнь — она показала, что государственная служба является важным и благородным призванием; ее жизнь была примером скромности и порядочности, которые являются лучшим выражением Американского духа», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о смерти Барбары Буш в возрасте 92 лет.