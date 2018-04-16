В США госпитализировали бывшую первую леди

Жена экс-президента США Джорджа Буша-старшего Барбара была госпитализирована, сообщает NBC.

Как отмечается, Барбара Буш приняла решение отказаться от применения новых методов лечения. Вместо этого она хочет провести оставшееся ей время в кругу семьи и иметь «комфортный уход».

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«Она окружена членами семьи, которых она обожает, она высоко ценит многочисленные добрые слова, поступающие ей, и особенно молитвы, которые она получает», — заявил представитель президентской семьи.

Точных данных о заболевании Барбары нет.

Ранее сообщалось, что еще одна актриса пожаловалась на неподобающее поведение президента США Джорджа Буша-ст. во время групповой фотосессии.