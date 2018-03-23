Экс-модель Playboy о Трампе: он пытался заплатить мне за секс
Бывшая модель Playboy Карен Макдугал рассказала о своей близости с президентом США Дональдом Трампом в 2006-2007 годах, тогда он уже был женат на Меланье Трамп. Об этом сообщает CNN.
По ее словам, она познакомилась с Трампом на вечеринке в особняке Playboy в июне 2006 года. Они проговорили несколько часов, после чего у них был секс.
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«После того, как мы переспали, он попытался заплатить мне», — заявила Макдугал.
Она также добавила, что подобное отношение к ней со стороны Трампа очень расстроило ее.
«Я вернулась домой в ужасном состоянии и заплакала. Мне было очень грустно», — подчеркнула Макдугал.
Ранее СМИ сообщили, что Макдугал подала иск с требованием снять с себя обязательство молчать о связи Трампом.