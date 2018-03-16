Жена Дональда Трампа-младшего подала на развод

Ванесса Хэйдон Трамп, супруга Дональда Трампа-младшего, подала в четверг вечером заявление на развод в суд Манхэттена, — сообщает The New York Times.

«После 12 лет брака мы приняли решение пойти разными дорогами, — говорится в совместном заявлении супругов. — Мы всегда будем испытывать колоссальное уважение друг к другу и к членам наших семей. У нас пятеро прекрасных детей, и они остаются для нас главным приоритетом. В течение ближайшего времени просим проявлять уважение к нашей частной жизни».

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Дональд Трамп-младший и Ванесса Кей познакомились в 2003 году на модном показе, где их представил друг другу Дональд Трамп-старший. Поженились они в 2005 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что происходит в семье Дональда Трампа-младшего.