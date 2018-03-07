Порноактриса подала в суд на Трампа

Порноактриса Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс) подала иск против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на документ.

В своем иске актриса указывает, что Трамп в итоге не подписал договор о неразглашении, хотя она сама, ее адвокат и адвокат президента сделали это.

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Речь идет о соглашении, по которому стороны — Дэниэлс и Трамп — не распространяются о своей «интимной связи», которая, согласно иску, продолжалась с лета 2006-го года до 2007-го года. По договору, ни Трамп, ни Дэниэлс не разглашают частную информацию, а порноактриса через адвоката получает $130 тыс.

Теперь же порнозвезда готова судиться, поскольку уверена, что без подписи Трампа этот договор не вступил в силу. Дэниэлс требует признать документ недействительным.

В февраля актриса пообещала рассказать правду об отношениях с Трампом.

Ранее адвокат президента США Майкл Коэн признался, что заплатил Дэниэлс $130 тыс. за молчание.