Датский принц Хенрик умер в возрасте 83 лет

Супруг королевы Дании, 83-летний принц-консорт Хенрик умер на 84-м году жизни, сообщается на сайте королевского дворца.

В начале августа принц Хенрик сделал противоречивое заявление, в котором выразил свое недовольство ролью, которую играет в общественной жизни как монарх, и заявил, что после смерти не желает быть похороненным в Роскильдском соборе рядом со своей супругой, королевой Маргрете II.

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Королева от своего имени и от имени других членов семьи выразила надежду, что принца Хенрика не будут беспокоить, чтобы он мог справляться со своим состоянием.

Ранее сообщалось, что врачи диагностировали принцу деменцию.