МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок на Мальдивы

В МИД России порекомендовали россиянам воздержаться от посещения Мальдив. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По имеющейся информации, президент Мальдив Абдулла Ямин Абдул Гаюм ввел в стране чрезвычайное положение на 15 дней из-за обострения внутриполитической ситуации. Это связано с принятым Верховным судом страны постановлением об освобождении из заключения нескольких лидеров оппозиционных партий.

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По данным МИД, противостояние затронуло только столицу, обстановка на островах архипелага спокойная. Транспорт также продолжает функционировать.

«В связи с изложенным российским гражданам рекомендуется тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдивской Республики до отмены чрезвычайного положения. Тем, кто не может отказаться от поездки, настоятельно рекомендуется по прибытии в аэропорт направляться в места отдыха без заезда в Мале и проявлять максимальную осторожность», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах объявили режим ЧП.