Кайли Дженнер сообщила о рождении ребенка

Модель Кайли Дженнер из семьи Кардашьян в своем инстаграме сообщила о рождении ребенка.

Роды прошли 1 февраля, однако рассказать о них Дженнер решила только сейчас.

«Я прошу прощения за то, что держала вас в неведении посреди всех этих предположений. Я понимаю, что вы привыкли к тому, что я беру вас с собой во все приключения. Моя беременность стала тем (приключением), которое я предпочла не совершать на глазах у всего света», — написала она.

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Дженнер также поблагодарила своих родителей и друзей и сказала, что родила девочку.

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