Адвокат Вайнштейна ответил на слова Умы Турман о домогательствах

Бенджамин Браман, адвокат продюсера Харви Вайнштейна, заявил, что заявление Умы Турман о домогательствах со стороны продюсера будет тщательно изучено. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

По словам адвоката, не исключено, что против актрисы будет подан судебный иск.

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«Господин Вайнштейн признает, что сделал некрасивый шаг в отношении мисс Турман 25 лет назад, о котором пожалел и за который сразу извинился», — сказал Браман.

Однако адвокат задался вопросом, почему Турман решила рассказать о домогательствах со стороны Вайнштейна только спустя четверть века. Также, по словам Брамана, к реальным событиям актриса добавила и «ложные обвинения».

Ранее Ума Турман подробно рассказала о домогательствах Вайнштейна.