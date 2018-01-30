Сторонники Трампа обвалили рейтинг музея Гуггенхейма в соцсетях

Сторонники Дональда Трампа ставят музею Гуггенхейма низкие оценки в соцсетях и оставляют негативные комментарии о нем, сообщает Huffington Post.

На фоне сообщений о том, что в сентябре 2017 года арт-директор музей Нэнси Спектор предложила администрации Дональда Трампа работу итальянского художника Маурицио Каттелана «Америка», представляющую собой действующий золотой унитаз, вместо картины Винсента Ван Гога «Пейзаж со снегом», сторонники президента стали оставлять гневные комментарии, в частности, на страницах музей в фейсбуке и на сайте Yelp.

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В частности, на фейсбуке музей получил 33 тысячи оценки «единица». Это произошло из-за того, что те. кто поддерживает президента США Трампа, сочли решение музея политическим.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказала о том, как музей Гуггенхейма предложил Белому дому работу Маурицио Каттелана вместо картины Ван Гога.