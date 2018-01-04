В Британии призыв убрать бездомных с улиц перед свадьбой принца Гаррри привел к скандалу
Призыв местного чиновника в Великобритании убрать с улиц бездомных перед свадьбой принца Гарри и актрисы Меган Маркл подвергся резкой критике, сообщает Sky News.
Советник Королевского округа Виндзор и Мейденхед Саймон Дадли сказал, что присутствие нищих на улицах города может представить его в «неблагоприятном свете» во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, назначенной на 19 мая.
В своем письме в полицию он жаловался на «агрессивное попрошайничество» и попросил решить проблемы до королевской свадьбы.
Однако его позиция вызвала возмущение у местной благотворительной организации, занимающейся помощью бездомным, которая назвала его слова «отвратительными».
В полиции ответили Дадли, что должны защищать самые уязвимые слои граждан, напомнив, что обеспечение людей жильем не входит в их компетенцию.
Ранее сообщалось, что принц Гарри случайно обидел сестру Меган Маркл.